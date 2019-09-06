شيخ سبعيني متهم باغتصاب طفل مصاب بالتوحد.. المحكمة تدينهه ب 5 سنوات حبسا وهو حر طليق

قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، قبل أيام، في حق شيخ سبعيني، متهم باغتصاب طفل مصاب بمرض التوحد، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كتعويض مادي للضحية.

ووفقا لمصادر “اليوم 24″، فإن المتهم لا يزال حرا طليقا، بعد أن توبع في حالة سراح، بتهمة هتك عرض طفل مصاب بمرض التوحد، إضافة إلى أنه، لم يحضر جلسة محاكمته، ما أثار غضب أسرة الضحية، وعددا من الحقوقيين.

وفي هذا الصدد، تطالب جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان، في بني ملال، التي دخلت على خط القضية بمتابعة المتهم في حالة اعتقال.

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يذكر أن مدينة الفقيه بنصالح اهتزت، في شهر يوليوز الماضي، على وقع جريمة اغتصاب طفل مريض بالتوحد، يبلغ من العمر 11 سنة إلى الاغتصاب من قبل شيخ سبعيني.

وقالت أم الضحية، في تصريحات سابقة لموقع لـ”اليوم 24″ إن المتهم استغل مرض ابنها، وقام باستدراجه إلى كوخ، وقام بفعلته الشنعاء، إذ عاد الطفل، وهو في حالة هستيرية، وشرح لها ما تعرض له بالتفاصيل.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المتهم اعترف بفعلته، لكنه لايزال ينعم بالحرية، على الرغم من جريمته النكراء، وطالبت المسؤولين، والجمعيات بمساندتها لأخذ حق ابنها المريض.