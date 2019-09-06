سقوط طائرة صغيرة ضواحي طنجة … قامت باختراق الأجواء المغربية

خلف سقوط طائرة من الحجم الصغير، اليوم الجمعة، بجماعة سبت الزينات ضواحي طنجة، حالة من الهلع في صفوف سكان دوار الصفصافة، وجرى توقيف ربانها الذي أصيب بجروح طفيفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ “اليوم24” فإن الطائرة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة، حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ بالقرب من إحدى المنازل، ما خلف حالة من الخوف واستنفارا أمنيا في المنطقة.

وأضافت المعلومات ذاتها، أنه تم توقيف ربان الطائرة، إذ يرجح أن يكون منحدرا من دول أمريكا الجنوبية، والبالغ من العمر حوالي 40 عاما، حيث يجري البحث معه حول ملابسات اختراقه للأجواء المغربية.