عمليات بغداد تعلن اعتقال عصابة للسمسرة والاتجار بالبشر في الغزالية

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد والاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (4/ إرهاب) رجل وامرأة ضمن منطقتي "الدورة" والبو علوان جنوب بغداد".وأضافت أن "القوات الأمنية في لواء المشاة (54) نصبت عدداً من السيطرات المفاجئة ضمن قاطع مسؤوليتها نتج عنها: إلقاء القبض على ثمانية متهمين مطلوبين للقضاء و (43) قطعة سلاح غير مرخص و عجلة واحدة بدون أوراق عائدية، بالإضافة إلى القاء القبض على عصابة للسمسرة والاتجار بالبشر مكونة من (5) متهمين بينهم (4) فتيات في منطقة الغزالية".

وأوضحت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين جميعاً الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

