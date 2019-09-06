طهران تتوقع مشاركة نحو ثلاثة ملايين زائر ايراني في زيارة الاربعين

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن فضلي قوله، "غادر 51 الف زائر ايراني خلال الخمسة ايام الاخيرة اراضي البلاد متوجهين الى مدينتي نجف وكربلاء للمشاركة في مراسم تاسوعا وعاشوراء الحسيني، ورغم انه لايمكننا تقييم دقيق لعدد الزوار للاربعين الحسيني لكن حسب الاحصائيات يمكن التنبؤ بمشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في المراسم.واضاف "عبدالرضا رحماني فضلي" ظهر اليوم الجمعة خلال تفقده منفذ خسروي الحدودي بقضاء نة قصرشيرين للصحفيين انه سجل تواجد زوار كربلاء خلال خمسة الايام الاخيرة نموا بنسبة 200 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي واكد انه توجه أمس الخميس نحو 15 الف زائر الى مدينتي كربلاء والنجف عن طريق حدود مهران.

واكد أنه حسب توقعات محافظ كرمانشاه من المحتمل ان يتوجه نحو 300 الى 400 الف زائر ايراني الى مدينة كربلاء عن طريق منفذ خسروي الحدودي للمشاركة في مسيرات الاربعين الحسيني.