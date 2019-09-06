الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على مطار نجران جنوبي السعودية

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن المسلحين الحوثيين أطلقوا اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا استهدف مطار نجران جنوبي السعودية.
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة لدى الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي".
ولفت العميد سريع إلى أن الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار، مؤكدا إصابة الصاروخ لهدفه بدقة عالية، بالإضافة إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
وأكد سريع أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".
ولفت العميد سريع إلى أن الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار، مؤكدا إصابة الصاروخ لهدفه بدقة عالية، بالإضافة إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
وأكد سريع أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".
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