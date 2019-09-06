سرقة 40 مليون دينار بعملية سطو مسلح على منزل في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل ضمن محافظة البصرة وقاموا بسرقك مبلغ قدره ٤٠ مليون دينار".

وأضاف المصدر أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث".