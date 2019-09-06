مصدر في التيار الصدري: الصدر يتواجد في قم

افاد مصدر في التيار الصدري بمحافظة النجف، الجمعة، بأن زعيم التيار مقتدى الصدر يتواجد حالياً في مدينة قم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يتواجد حالياً في مدينة قم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان الصدر اعلن، امس الخميس، عن نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد باعلان البراءة منها في حال عدم اتخاذها اجراءات صارمة.
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