توقيف "إخواني" بالكويت وتسليمه إلى القاهرة قريبا

ألقت السلطات الكويتية القبض على متهم إخواني، تمهيدا لتسليمه إلى القاهرة ضمن تحقيق مشترك لملاحقة شبكة للتنظيم المحظور تمويل انشطته الإرهابية في مصر.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية الخميس عن مصادر رفيعة لم تسمها قولها إن أمن الدولة تمكن قبل يومين من ضبط أحد كوادر الإخوان في البلاد، وهو شاب يدعى خالد محمود المهدي.

وأوضحت المصادر أن ضبط المهدي جرى بناء على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية الكويتية من السلطات الأمنية المصرية، وإنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيداً لتسليمه إلى مصر.

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وعززت القاهرة والكويت تعاونهما القضائي بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال ملاحقة المجرمين ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.





وخلال الزيارة اتفق الرئيس المصري وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب.

وأواخر يوليو/تموز الماضي أعلنت الكويت توقيف شبكة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالتعاون مع السلطات المصرية.

وأشارت التحقيقات المشتركة إلى أن الشبكة الإخوانية عملت على تمويل أنشطة إرهابية في مصر وأن أعضاء تلك الشبكة ترددوا على قطر وتركيا.