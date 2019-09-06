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الان تتابع رئيس وزراء بريطانيا: لن أستقيل والان مع التفاصيل
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اعتبرها فرضية لا يحب التفكير فيها
لندن - الخليج 365
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.
وأضاف “سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به”.
وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته، إن أخفق في تحقيق ذلك،
أجاب “هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها”.
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