الان تتابع تسرب كمية كبيرة من النفط إلى البحر المتوسط بعد حريق بمصنع إسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 1:58 م, 6 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 مدينة حيفا اختفت خلف سحب الدخان تل أبيب - الخليج 365 ذكر تقرير إخباري أن كمية كبيرة من النفط تسربت إلى البحر المتوسط، من مصنع في ميناء حيفا شمالي إسرائيل، بعد حريق هائل في المنشأة أمس الخميس.

وبحسب صحيفة “يديعوت احرونوت” شب حريق أمس في مستودع للنفط في المصنع كان يحتوى على 80 طنا من النفط. وغطى الدخان المتصاعد من المستودع مدينة حيفا.

وشارك عدد كبير من أطقم الإطفاء في إخماد الحريق.

وقالت الصحيفة إن الحريق أدى إلى وقف حركة السفن من وإلى الميناء.

وأضافت أن اثنين على الأقل من رجال الإطفاء تعرضا لإصابات طفيفة.

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