الان تتابع عون يحذر: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:28 م, 6 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بعد أيام من مواجهتها مع حزب الله بيروت - الخليج 365 حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إسرائيل بأنها ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده، وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونقل مكتب عون عنه القول، خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان: “أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج”.

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