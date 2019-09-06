مقتل وإصابة 3 من الحشد جنوبي بغداد

Advertisements Advertisements

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار في أحد المناطق شمالي مدينة بابل.



وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لميليشيا الحشد الشعبي صباح اليوم في منطقة عويسات التابعة لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، مما تسبب بمقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الأنفجار، غير أن عناصر تنظيم داعش مازالت نشطة في العراق رغم إعلان بغداد في نهاية 2017 القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد.