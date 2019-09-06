قالت ألمانيا اليوم الجمعة، إن الوقت لم يفت بعد كي تغير إيران مسارها وذلك بعدما أعلنت طهران أنها اتخذت خطوة أخرى لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي دوري في برلين، "نحث إيران على ألا تزيد من تأزم الوضع...لا يزال هناك وقت أمام إيران كي تتخلى عن المسار الخاطئ الذي تسلكه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تحث إيران على التوقف عن تقليص التزاماتها النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.