محكمة بريطانية ترفض طعناً على تعليق البرلمان

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

رفضت محكمة بريطانية عليا طعناً قانونياً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.

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وقد أقامت الدعوى سيدة الأعمال جينا ميلر، التي قالت إن هذه الخطوة تمثل سوء استخدام للسلطة، حسب ذكرت اليوم الجمعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ).

وفي سياق رفض الدعوى، قال القاضي جورنال بورنيت، إن بامكان ميلر أن تستأنف على الفور لأن نقاط القانون المهمة على المحك. من المتوقع أن يُنظر في الطعن في المحكمة العليا في 17 سبتمبر الجاري.

كان جونسون قد علق عمل البرلمان لفترة بين الـ15 من الشهر الجاري وحتى الـ15 من الشهر المقبل حتى لايعرقل الهيئة التشريعية مساعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

كانت محكمة اسكتلندية قد قضت أول أمس الأربعاء، بأن خطة جونسون بتعليق البرلمان إجراء قانوني.