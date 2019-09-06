طالبان تهاجم مدينة فرح غربي أفغانستان

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
هاجمت حركة طالبان الأفغانية مدينة فرح، غربي البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه حملتها لاحتلال العواصم الإقليمية.
وقال المستشاران الإقليميان شاه مسعود نعيمي وعبد الصمد صالحي، إن المسلحين شنوا الهجوم من ثلاثة محاور في اتجاه المدينة في وقت متاخر أمس الخميس.
وأضاف المستشاران، أن المسلحين نجحوا في السيطرة على مركز تجنيد تابع للجيش الوطني الأفغاني بالمدينة. وقد أبطأت هجمات لطائرات بدون طيار تقدم المسلحين. ويتواصل القتال في ثلاث مناطق.
وهاجمت حركة طالبان، الحركة الأصولية الإسلامية التي أطلقت تمرداً في أفغانستان منذ أطاحت بها الولايات المتحدة من السلطة منذ عام 2001، مجموعة من المدن خلال الأسبوعين الماضيين في الوقت الذي تجري فيه محادثات سلام مع واشنطن.
وقال خبراء عسكريون، إن الهجمات محاولة للحصول لكسب مزيد من القوة في المفاوضات وإظهار أن الجماعة ستواصل فرض تهديدات قوية ما لم يتم الاستجابة لمطالبها. كما استهدفت طالبان بهجوم قاعدة عسكرية في منطقة تالا وبرفك، في مقاطعة باغلان، شمالي البلاد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.