كوريا الجنوبية تؤكد التزامها بالعقوبات ضد كوريا الشمالية

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت كوريا الجنوبية التزامها التام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى حين التحقق من نزع الأسلحة النووية بشكل كامل. جاء ذلك تعليقاً من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، على التقرير نصف السنوي للجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.



وذكر مصدر بالوزارة، أن تقرير لجنة العقوبات يشجع المجتمع الدولي على الالتزام بشكل فعال بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، مضيفاً أن الوزارة ستبذل جهوداً للتواصل والتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في المستقبل.

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وأشار التقرير الصادر، أمس الخميس، إلى أن بيونغ يانغ تواصل عمليات نقل البضائع غير القانونية من سفينة لأخرى، وخاصة النفط الخام والفحم.

وقد سبق أن وجهت اللجنة في مارس الماضي اتهامات إلى شخص بعينه، وشركتين حاولوا استيراد الفحم الكوري الشمالي بطريقة غير شرعية عبر ميناء خولمسك الروسي، كما اتهاما 6 أشخاص و5 شركات بمحاولة استيراد الفحم الكوري الشمالي في الفترة من ديسمبر عام 2017 إلى يونيو عام 2018.

وأشار التقرير، إلى أن الشكوك المحيطة بشركة إنيرماكس الكورية الجنوبية لم تسقط بعد، علما بأنه يعتقد أن الشركة آخر مشتر للفحم الكوري الشمالي الذي تحمله سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المصادرة من قبل الولايات المتحدة، و السفينة دي إن 5505 المحتجزة في مدينة بوهانج بكوريا الجنوبية، والتي تحمل علم جمهورية توجو.

وأضاف المصدر، أن السلطات الكورية الجنوبية تجري تحقيقاً حول ما إذا كانت شركة إنيرماكس متورطة في عملية نقل البضائع غير الشرعية من سفينة لأخرى. يشار إلى أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على كوريا الشمالية، بسبب تجاربها الصاروخية والنووية.