مصرع 8 أشخاص إثر إنقلاب حافلة على عربة بإقليم البنجاب بباكستان

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
لقى 8 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة من بينهم سبعة طلاب - إثر انقلاب حافلة محملة بالحصى على عربة كانت تقلهم بمدينة "نارووال" الواقعة شمال شرقى إقليم "البنجاب".
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الطلاب كانوا فى طريقهم إلى المدرسة حينما انقلبت الحافلة عليهم.
وأعلنت مصادر إنقاذ أن خمسة أطفال وسائق العربة قتلوا على الفور، بينما نُقل باقى الضحايا إلى أقرب مستشفى وكانوا فى حالة حرجة، مضيفة أن الضحايا هم أربعة صبية وثلاث فتيات.
وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة لا زالت تحقق فى الحادث وسجلته ضد سائق الحافلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.