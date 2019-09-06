مصرع 8 أشخاص إثر إنقلاب حافلة على عربة بإقليم البنجاب بباكستان

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

لقى 8 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة من بينهم سبعة طلاب - إثر انقلاب حافلة محملة بالحصى على عربة كانت تقلهم بمدينة "نارووال" الواقعة شمال شرقى إقليم "البنجاب".

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وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الطلاب كانوا فى طريقهم إلى المدرسة حينما انقلبت الحافلة عليهم.

وأعلنت مصادر إنقاذ أن خمسة أطفال وسائق العربة قتلوا على الفور، بينما نُقل باقى الضحايا إلى أقرب مستشفى وكانوا فى حالة حرجة، مضيفة أن الضحايا هم أربعة صبية وثلاث فتيات.

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة لا زالت تحقق فى الحادث وسجلته ضد سائق الحافلة.