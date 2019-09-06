بوريس: لن أستقيل وسأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق

Advertisements Advertisements الجمعة 6 سبتمبر 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.

وأضاف "سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا فى 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به". وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب "هذه فرضية لا أرغب حتى في للتفكير فيها" Advertisements Advertisements

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