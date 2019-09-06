بسبب الفيضانات إجلاء مئات الأسر فى شمال شرقى كمبوديا 

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أجلى اليوم حوالى 800 أسرة إلى مناطق مرتفعة فى شمال شرقى كمبوديا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث فاض نهر ميكونج عن ضفافه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وذكر المتحدث باسم الحكومة المحلية مين كونج للصحفيين أن منسوب المياه فى نهر ميكونج ارتفع إلى 11.9 مترًا - أى أعلى بمتر عن مستوى الخطورة -، وتتوقع الأرصاد هطول مزيد من الأمطار.
وقال المتحدث: "تضررت معظم أنحاء الإقليم جراء الفيضانات، باستثناء منطقتى سيسان وسيم بانج". ولم يتم بعد إجلاء سكان المنطقتين.
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