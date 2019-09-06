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بسبب الفيضانات إجلاء مئات الأسر فى شمال شرقى كمبوديا 

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

صورة أرشيفبة

بسبب الفيضانات إجلاء مئات الأسر فى شمال شرقى كمبوديا 

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الخليج 365 ـ متابعات

أجلى اليوم حوالى 800 أسرة إلى مناطق مرتفعة فى شمال شرقى كمبوديا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث فاض نهر ميكونج عن ضفافه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

وذكر المتحدث باسم الحكومة المحلية مين كونج للصحفيين أن منسوب المياه فى نهر ميكونج ارتفع إلى 11.9 مترًا - أى أعلى بمتر عن مستوى الخطورة -، وتتوقع الأرصاد هطول مزيد من الأمطار.

وقال المتحدث: "تضررت معظم أنحاء الإقليم جراء الفيضانات، باستثناء منطقتى سيسان وسيم بانج". ولم يتم بعد إجلاء سكان المنطقتين.

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