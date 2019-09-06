 الكويت تلقى القبض على إخوانى مصرى تمهيدا لتسليمه للقاهرة

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
ألقت السلطات الكويتية، القبض على متهم إخوانى، تمهيدا لتسليمه إلى القاهرة، ضمن تحقيق مشترك لملاحقة شبكة للجماعة المحظور تمويل أنشطتها الإرهابية فى مصر.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن أمن الدولة الكويتى تمكن قبل يومين من ضبط أحد كوادر الإخوان فى البلاد، وهو شاب يدعى خالد محمود المهدى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، تأكيدها أن ضبط المهدى جرى بناء على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية الكويتية من السلطات الأمنية المصرية، وإنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيداً لتسليمه إلى مصر قريبا.
كانت مصادر أمنية كويتية مطلعة قد كشفت لصحيفة القبس، أن إيقاف رئيس جهاز أمني «خارجي» (م.ص.) سببه التستّر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلّمتها الكويت إلى مصر مؤخراً.
وقالت المصادر عينها، إن التحقيقات التى أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم فى شركات.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيس الجهاز الأمنى الموقوف عن العمل حالياً، كان مكلّفاً بمتابعة هؤلاء المواطنين «المشبوهين» وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريباً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.