قوى الأمن عممت صورة فتى مفقود

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الفتى المفقود: عبد الرحمن حاج سليم العلي (مواليد عام 2007) سوري الجنسيةـ الذي فقد بتاريخ 5/8/2019 حيث شوهد للمرة الأخيرة من قبل شقيقته، في محلة الرويس/ حي المقداد – الضاحية، ولم يُعرف مصيره حتى تاريخه.
ودعت المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 01/466383 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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