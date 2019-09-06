قوى الأمن عممت صورة فتى مفقود

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الفتى المفقود: عبد الرحمن حاج سليم العلي (مواليد عام 2007) سوري الجنسيةـ الذي فقد بتاريخ 5/8/2019 حيث شوهد للمرة الأخيرة من قبل شقيقته، في محلة الرويس/ حي المقداد – الضاحية، ولم يُعرف مصيره حتى تاريخه.

ودعت المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة ​برج البراجنة​ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 01/466383 للإدلاء بما لديهم من معلومات.