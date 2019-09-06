آلان عون التقى الحسن: لا يجوز ترك بلدات من دون بلديات تدير شؤونها

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب الان عون أنه عقب لقائه وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ "أننا بحثنا شؤونا تتعلق بالوضع ​الاقتصاد​ي والمالي. وكانت لدينا مطالبة في موضوع سبق وأثرناه، والوزيرة بصدد رفعه الى ​مجلس الوزراء​ وله علاقة بانتخابات في البلديات المنحلة التي ارجئت. ونحن امام 3 سنوات ولا يجوز ان تترك البلدات من دون بلديات تدير شؤونها الانمائية والخدماتية والادارية، ونتمنى ان تنظم في الاسابيع القادمة ​الانتخابات البلدية​، وهذا اصرار من قبلنا، والوزيرة الحسن ستقوم ستعرض هذا الموضوع الى مجلس الوزراء".

ولفت عون الى "اننا بحثنا في ​الوضع الاقتصادي​ والصعوبات التي يواجهها، وما هو المطلوب لمعالجة هذا الموضوع على المستوى الوطني خصوصا في موازنة 2020 وكيفية مواجهة هذا الضغط الاقتصادي والمالي الذي يواجهه لبنان، والوزيرة مطلعة جدا على الوضع وهي سبق وشغلت منصب وزيرة المالية، ونتشارك معها في توصيف الازمة وما هو مطلوب للمعالجة، وان شاء الله نستطيع مواجهة هذا الاستحقاق كفريق واحد والاسراع في المشاريع الاستثمارية الملحوظة في ​مؤتمر سيدر​ لاستقطاب مزيد من الاموال الى الداخل اللبناني والقيام بكل ما هو مطلوب لاعادة تنشيط الاقتصاد وتدفق الاموال والودائع الى لبنان".

ولفت الى أنه "في ما يخص شؤون الوزارة تنكب الوزيرة الحسن على عدد من الملفات تتعلق ب​البطاقة البيومترية​ والسجون وتحضر ملفات لاتخاذ قرارات فيها من مجلس الوزراء ونحن الى جانبها افرادا ومجموعة لدعمها في مجلس الوزراء".

ثم التقت الحسن رئيس ​بلدية عرسال​ حسين الحجيري وبحث معه في شؤون البلدة الامنية والمعيشية والخدماتية.