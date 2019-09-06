وزير الزراعة استقبل وفد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN

استقبل وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN" جيانج شينشينغ، والوفد المرافق له وتطرق البحث الى ملف المصائد والامن الغذائي التنمية الريفية. وتحدث اللقيس عن واقع ​الصيد​ البحري وتوفير التنمية المستدامة للصيادين، مشيرا الى مساهمات ​منظمة الفاو​ ومساعدتها للوزارة وتحدث عن الحاجات في مجال ​مكافحة الحرائق​ وتطوير الغابات. واكد اهمية التعاون وتبادل الخبرات وعلى اهمية توفير تمويل لاستبدال شباك الصيد غير قانونية لصغار الصيادين بشباك قانونية تدريب الصيادين، بالاضافة الى وضع اطار قانوني للتعاون. كما تطرق البحث الى ملف حماية الغابات والتنوع البيولوجي.

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