أعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان أن "يوم الثلاثاء في العاشر من ايلول الحالي، يعتبر يوم عطلة صحافية وذلك لمناسبة ذكرى ​عاشوراء​ ، بحيث تحتجب الصحف يوم الاربعاء وتعاود الصدور يوم الخميس كالمعتاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة محرري الصحافة: يوم الثلثاء عطلة في ذكرى عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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