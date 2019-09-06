خليل استقبل وزير المهجرين ووفدا من ادارة حصر التبغ والتنباك

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وزير المهجرين غسان عطا الله وجرى البحث في مجمل القضايا التي تتعلق بخطة عمل ​وزارة المهجرين​ التي سيرفعها الوزير عطا الله إلى ​مجلس الوزراء​ وملف ​الصندوق المركزي للمهجرين​.

واستقبل خليل وفداً من إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية برئاسة ​ناصيف سقلاوي​ وجرى عرض للإنجازات الأخيرة لإدارة ​الريجي​ وطلب رعاية معاليه للقاء مجموعة من رؤساء البلديات وأبناء ​المزارعين​ التي تساهم الريجي ب​مساعدات​ إنمائية لمشاريعهم في ​البقاع​ و​الشمال​ و​الجنوب​.

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