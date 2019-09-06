اللقيس: لبذل الجهود في صياغة ومناقشة معايير الصحة النباتية

اختتمت منظمة "الفاو" ورشة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات للشرق الادنى وشمال افريقيا، التي نظمتها بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​ في فندق "فور بوينتس شيراتون ​فردان​، في حضور وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، الذي لفت في كلمة له للمناسبة الى ان "لقد اطلعت من فريق عمل وزارة الزراعة ال​لبنان​ية على سير أعمال وفعاليات اجتماعكم ونقاشاتكم، ويسرني أن هذه الورشة تسير بفعالية ونجاح، وأنها قد وفرت فرصة هامة لجميع المشاركين والمشاركات: لتبادل الخبرات ومناقشة آخر المستجدات في مواضيع ​الصحة​ النباتية، ولتعزيز القدرات حول أهم الآفات الناشئة وكيفية مواجهتها بفعالية عبر تحسين عمليات المسح، وإنتاج شتول مصدقة، بالإضافة إلى اعتماد النظم الحجرية المناسبة وخلق شبكة تقنية لمنطقة الشرق الأدنى و​شمال أفريقيا​، كذلك لتحسين عملية إبداء الرأي حول مسودات معايير الصحة النباتية وللتعرف على مشاريع التعاون القائمة في اطار برنامج التعاون جنوب - جنوب".

واكد اللقيس "ضرورة بذل كل الجهود لتكون منطقتنا أكثر نشاطا وفعالية بمشاركتها في صياغة ومناقشة معايير الصحة النباتية وذلك لتأمين حسن سير عمليات التجارة الآمنة". وختم بالاشارة الى ان "نتطلع الى المقررات والتوصيات التي سوف تصدر عن اجتماعكم ونعدكم بإيلائها الأهمية اللازمة في المتابعة والتنفيذ. أتمنى لما تبقى من إقامتكم في بلدكم الثاني لبنان إقامة ممتعة وسعيدة".