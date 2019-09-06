اليازا طالبت بتطبيق قانون السير اللبناني بشكل متواصل وصارم

نشرت "​اليازا​" صورة لسيارة محملة بفرش نوم في ​الشارع العريض​ بمنطقة ​عين الرمانة​، وطالبت "اليازا" ​وزارة الداخلية والبلديات​ و​قوى الأمن الداخلي​ والبلديات بتطبيق ​قانون السير​ اللبناني بشكل متواصل وصارم.

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