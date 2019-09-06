اللواء ابراهيم يلتقي السفير العراقي في لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه، السفير العراقي في ​لبنان​ ​علي عباس​ العامري، حيث جرى البحث في أوضاع وشؤون الجالية العراقية وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية العامة والسفارة العراقية.

وتوجه السفير العامري بالشكر للواء ابراهيم على جهود ​الامن العام​ لتسهيل أوضاع الجالية العراقية على كافة الاراضي اللبنانية.

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