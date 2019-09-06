تحرير ثلاث من أصل مئات الإيزيديات المختطفات عند عائلات داعش في سوريا

كشف مدير مكتب إنقاذ الإيزيديين، المختطفين والمختطفات، في ​إقليم كردستان​، حسين قايدي، في تصريح خاص لوكالة "​سبوتنيك​" عن تحرير ثلاث مختطفات، من داخل مخيم للنازحين في ​سوريا​.

وأوضح قايدي أن "الفتيات الثلاث تم تحريرهن من داخل ​مخيم الهول​ في سوريا حديثاً"، منوها إلى "معلومات مؤكدة عن وجود المئات من المختطفات الإيزيديات، في قبضة عائلات داعش في المخيم المذكور، حتى الآن".

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