جونسون يعلن أنه لن يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أنه لن يستقيل من منصبه. وقال جونسون "سأذهب إلى ​بروكسل​ وسأحصل على صفقة ​بريكست​ وسنتأكد من خروجنا في 31 تشرين اول، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

وشدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الاول.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان البريطاني على طلب الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الاثنين المقبل، في محاولة ثانية من جونسون لإجراء هذه الانتخابات، وذلك في مراهنة على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددا، التي خسرها في البرلمان.