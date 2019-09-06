وصول الحريري الى مرفأ بيروت

وصل رئيس ​مجلس الوزراء​، ​سعد الحريري​، في هذه الأثناء الى ​مرفأ بيروت​ يرافقه وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس ووزير الإتصالات محمد شقير، حيث سيقوم بجولة في المرفأ - محطة المستوعبات (صعود على الرافعات)

على أن يجتمع مع اعضاء مجلس الادارة ومدراء مرفأ بيروت. ويلي الإجتماع حفل افتتاح قاعة زور البور المعرض الدائم يليه عرض تاريخ وطريقة عمل المرفأ ثم مؤتمر صحافي للحريري.

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