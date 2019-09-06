عن 95 عامًا.. وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي، عن عمر ناهز 95 عامًا، حسبما أعلن الرئيس الحالي، إيميرسون منانجاجوا، في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة.
وقال منانجاجوا: كان موجابي رمزًا للتحرير، وكان معنيًّا بإفريقيا وكرّس حياته لتحرير وتمكين شعبه.. لن تُنسى مساهمته في تاريخ أمتنا وقارتنا أبدًا.. فلترقد روحه في سلام أبدي.
وتوفي موجابي، الذي كان بطلًا للاستقلال ثم تحول إلى زعيم استبدادي، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب، بعد أن أمضى نحو أربعة عقود في السلطة.
وكان الرئيس السابق يُعالج من مرض لم يتم الكشف عنها في سنغافورا منذ إبريل من العام الجاري.
وفي مطلع أغسطس، قال منانجاجوا، إن موجابي نقل إلى مستشفى بالخارج، وأشار إلى أنه في سبيله للشفاء.
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