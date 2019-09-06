شكرا لقرائتكم خبر عن قانون حماية البحيرات ينظم البحوث العلمية فى مناطق الصيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان نشاط اجراء البحوث العلمية والاحصاء فى مناطق الصيد واجاز مشروع القانون للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية ان تستخدم فى هذه الابحاث المراكب الوطنية والادوات والاجهزة التى تراها لازمة وان تستعين ايضا بالمراكب الاجنبية بعد موافقة الجهات الامنية والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الاسماك أو الأحياء المائية الاخرى لغرض البحوث والتربية.
حيث نصت المادة "34" من القانون على:"للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهة الادارية المختصة اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح على مدار السنة ولها ان تستخدم فى هذه الابحاث المراكب الوطنية والادوات والاجهزة التى تراها لازمة لذلك ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الاجنبية بعد موافقة الجهات الامنية والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الاسماك او الاحياء المائية الاخرى لغرض البحوث والتربية
يذكر أن مشروع قانون تم احالته قبل فض دور الانعقاد الرابع الى لجن الزراعة بالمجلس لمناقشته ويهدف القانون الى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها او استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها كما يهدف الى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
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