"الوطنية للإعلام" تقيم احتفالية ختام دورة إعداد المدرب الدولى الأحد القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة الوطنية للإعلام، حفل ختام لدورة إعداد المدرب الدولى، وهو البرنامج التدريبى الأول من نوعه، ويهدف إلى تدريب القيادات المختلفة على كيفية نقل خبراتهم العملية للأخرين، الأحد المقبل . Advertisements ومن المقرر أن يشهد حفل الختام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وتسليم شهادات اجتياز الدورة، التى شهدت مشاركة العديد من قيادات الوطنية للإعلام، لتدريبهم علي الوسيلة والاسلوب الأمثل لنقل خبراتهم للآخرين.

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