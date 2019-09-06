20 طعنة جزاء الخروج من المنزل.. ننشر اعترافات المتهم بقتل زوجته في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

أدلى تاجر خردة في محافظة السويس، باعترافات تفصيلية حول اتهامه بقتل زوجته، وذلك خلال سير التحقيقات في الواقعة، عقب ضبطه.

وأكد المتهم خلال التحقيقات أن المجني عليه هي زوجته الثانية، ورزق منها بطفلين خلال فترة زواجهما.

وأشار المتهم إلى انه يشعر بالغيرة الشديدة التي تتحكم في تصرفاته، وأنه لا يدري كيف يسيطر عليها.

وفي معرض اعترافاته قال المتهم، إن المجني عليها خرجت من منزل الزوجة دون الحصول على إذن مسبق منه، وغادرت إلى منزلها في محافظة سوهاج، ما جعل نار الغيرة تشتعل بداخله.

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وخلال سير التحقيقات أكد المتهم أنه عاتب زوجته بسبب خروجها دون إذنه، وسدد لها 20 طعنة في جسدها ما تسبب في وفاتها قائلًا "خرجت من غير إذني وأنا بغير عليها يبقى جزاءها الموت".

الجدير بالذكر أن اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من اللواء عامر محمود، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد إصابة "ن.ع.ا" 38 سنة، ربة منزل، بطعنات متفرقة بالجسم ووفاتها لدى وصولها مستشفى السويس العام.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م"، 42 سنة، تاجر خردة، زوج المجني عليها، بسبب خروجها من المنزل دون الحصول على إذنه.

وضبطت قوات الأمن في السويس المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته.