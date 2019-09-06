وزير الزراعة يلقي كلمة مصر أمام منتدى الثورة الخضراء الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شارك وزير الزراعة، في منتدى الثورة الخضراء الأفريقية، والذي عقد بمدينة أكرا بدولة غانا خلال الفترة من 3-6 سبتمبر 2019، تحت عنوان "التحول في أفريقيا بهدف خلق أنظمة غذائية مستدامة".

حضر الوزير العديد من الحلقات النقاشية لبحث كيفية زيادة المرونة والتكيف في قطاع الزراعة بأفريقيا عن طريق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وألقى الوزير كلمتين في هذا الحدث إحداهما أمام الجلسة النقاشية الخاصة بزيادة المرونة والتكيف في أنظمة الغذاء بأفريقيا حيث أكد ضرورة قيام الحكومات الأفريقية باستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يخدم ويتناسب مع صغار المزارعين بأفريقيا، من خلال وضع سياسات حكومية لتيسير تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحمل مخاطر التغيرات المناخية مع المزارعين وإمكانية التطوير بالوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة.

Advertisements

وأكد أهمية التكامل بين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتوجيه والإرشاد بالمعلومات المهمة لأكبر عدد من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما قدم مقترحا بإطلاق قناة تليفزيونية أفريقية لتوفير الخدمات الإرشادية بلغات مختلفة وأيضا توفير المعلومات الفنية للمزارعين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وربط المنتجين بالأسواق بما يحقق التجارة العادلة والتي تمكن صغار المزارعين من الوصول للأسواق وتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة.

كما تناول قدرة قطاع الزراعة بأفريقيا في توفير فرص عمل للشباب والمرأة من خلال سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وهذا بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

وتقديرا لدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القارة الأفريقية، وجه رئيس اللجنة المنظمة لمنتدي الثورة الخضراء الأفريقية، الدعوة لوزير الزراعة المصري لإلقاء الإعلان الختامي لمنتدي الثورة الخضراء الأفريقية لعام 2019، والذي حضره الرئيس الغاني نانا أدوا دانكوا وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وهيلاميريام ديساليني رئيس وزراء أثيوبيا السابق.

وقال إن الإعلان الختامي للمنتدى تضمن حزمة من الالتزامات والسياسات المهمة التي تساعد الحكومات الأفريقية على دعم التحول الرقمي لمواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وما يترتب عليها من تغيرات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على المزارعين وخاصة صغار المزارعين.