السودان يستعرض تطوراته في الاجتماع الدولي للبرلمانات في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

شارك السودان في الاجتماع الدولي الثالث للبرلمانات حول التنمية المستديمة، في جزيرة بالي في إندونيسيا، ومثله السفير محي الدين سالم مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية السودانية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن السفير محي الدين سالم قدم إفادة للاجتماع حول تطورات الأوضاع في البلاد، وماتم إنجازه بالمرحلة الانتقالية، والخطوات التي يقودها رئيس وأعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتأسيس الأرضية المواتية لترسيخ الديمقراطية والسلام والعدالة فى السودان في عهد جديد يقوم على الشفافية وحكم القانون.

وطلب سالم من الحضور تقديم الدعم لجهود التحول الديمقراطي الجذري في السودان.

من جانبها، هنأت غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الشعب السوداني على نجاح ثورته، وأكدت استعدادها لوضع برنامج خاص للسودان، فيما يتعلق بالجوانب الدستورية وبناء المؤسسات الديمقراطية.