قتيلان و15 مصابا حصيلة ضحايا هجوم "طالبان" على ولاية "فرح" الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - أ ش أ

أعلن حاكم ولاية (فرح) الأفغانية محمد شعيب ثابت، اليوم الجمعة، مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة 15 أخرين إثر الهجوم الذي شنته حركة "طالبان" الإرهابية ليل أمس على الولاية.

وقال ثابت - في تصريح لشبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا أن السلطات الأفغانية شنت غارات جوية لملاحقة مسلحي الحركة المتطرفة، بينما تستمر اشتباكات على نطاق ضيق بالولاية.

ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشنه (طالبان) على مدن أفغانية خلال الأسبوع الجاري، حيث هز تفجيران بسيارتين مفخختين العاصمة "كابول" خلال الأيام الماضية .

يذكر أن الهجمات التي تشنها الحركة المتطرفة تأتي في أعقاب تصريحات المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، حيث قال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع متمردي طالبان في ضوء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد مقابل تقديم طالبان ضمانات بإنهاء هجماتها الإرهابية.