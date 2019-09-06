سفير البرازيل بالكويت: طالبنا بتقنين المساعدات الأوروبية لإخماد حرائق "الأمازون"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

قال سفير البرازيل لدى الكويت نورتون دياندرادي رابيستا، إن ريودي جانيرو طالبت بتقنين المساعدات الأوروبية لإخماد حرائق غابات (الأمازون) ولم ترفضها، مشيرا إلى أن المساعدات التي طرحت لا تفي بالغرض، وأن معظمها يذهب إلى الموظفين العاملين في المنظمات المعنية دون استفادة.

وأضاف رابيستا- في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة البرازيلية في الكويت- "أن العالم يحترق بسبب الجفاف، والبرازيل ليست الولد السيئ الذي يحرق رئة العالم، والحرائق موجودة في الجزء الجنوبي من منطقة الأمازون"، مشيرا إلى أن الحرائق في غابات الأمازون تلقائية وليست مفتعلة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من إخماد الحرائق بشكل تام بحلول أكتوبر المقبل، مع نهاية موسم الجفاف، لافتا إلى أن أكثر من 2500 جندي، يعملون حاليا على مكافحة الحرائق، بمصاحبة 15 طائرة، و10 باخرات و210 شاحنات لإخماد حرائق الغابات.

وعن الانتقادات التي وجهت إلى البرازيل من قبل دول أوروبية، لعدم قدرتها على إخماد الحرائق، وعدم قبول المساعدات المادية، نفى رابيستا تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، موضحا أن الحملة التي شنت ضد ريودي جانيرو، هي حملة لأغراض اقتصادية، لما تمثله التحالفات الاقتصادية الجديدة من خطر على بعض الدول الأخرى.