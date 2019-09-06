أفادت وزارة الداخلية المغربية بأنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش"، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور.
وقالت إن العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.
و اضافت أن أفراد هده الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.
و أوضحت أن زعيم هده الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب / وزارة الداخلية: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" كانت تنوي استهداف مواقع حساسة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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