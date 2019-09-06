المغرب / وزارة الداخلية: تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" كانت تنوي استهداف مواقع حساسة...

أفادت وزارة الداخلية المغربية بأنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش"، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور.

وقالت إن العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.

و اضافت أن أفراد هده الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

و أوضحت أن زعيم هده الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية.