رئيس الوزراء العراقي يجري مباحثات مع ولي العهد السعودي

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تنسيق جهود البلدين مع بقية الاطراف في منظمة أوبك وخارجها للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعاره. وخارجها للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعاره. وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نشرت بيانا قالت فيه إن "ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، تحدث خلاله في بحث العلاقات بين البلدين". هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، تحدث خلاله في بحث العلاقات بين البلدين". وأوضح البيان أنه في الاتصال الهاتفي تم مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين السعودية والعراق". ومضى بقوله "تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك، بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط".

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