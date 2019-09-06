أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أنه لن يستقيل من منصبه.
وقال جونسون "سأذهب إلى بروكسل وسأحصل على صفقة بريكست وسنتأكد من خروجنا في 31 أكتوبر، وهذا ما يتعين علينا القيام به".
وعندما سئل عما إذا كان سيستقيل إن لم يستطع تحقيقذلك، أجاب: "هذه ليست فرضية أنا على استعداد للتفكير فيها".
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان البريطاني على طلب الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الاثنين المقبل، في محاولة ثانية من جونسون لإجراء هذه الانتخابات.
وبينما شدد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، يراهن في المقابل على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددا، التي خسرها في البرلمان.
ورفضت المحكمة البريطانية في لندن اليوم الدعوى القضائية المقدمة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية تعليق عمل البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا: لن استقيل من منصبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.