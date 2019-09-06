ترامب يعلن استقالة موفده إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة "صفقة القرن".

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل الانتقال للعمل في القطاع الخاص".

وتابع قائلا "كان جيسون صديقاً مخلصاً ورائعاً أيضاً، ومحامياً رائعاً. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وتعد استقالة جرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لـ"صفقة القرن"، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر الجاري.

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وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على استقالة جرينبلات، قائلا: "أود أن أشكره لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون".

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤولين قولهم، إن جرينبلات خطط منذ البداية

للعمل مدة سنتين فقط بعد توليه منصبه في بداية العام 2017، وأنه يعتزم العودة إلى زوجته وأطفاله الـ 6 الذين بقوا في بيتهم بولاية نيو جيرسي.

وأجلت إدارة ترامب مراراً الإعلان عن البعد السياسي من خطة السلام لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن"، على خلفية التطورات السياسية في إسرائيل إضافة إلى الرفض القاطع للعمل بها من قبل الأطراف الفلسطينية، التي سبق أن قاطعت ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، المنعقدة من 25 إلى 26 يونيو الماضي، وهي الجانب الاقتصادي من مبادرة الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتخذت إجراءات عدة ضد فلسطين على رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.