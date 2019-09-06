السعودية توفر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفرت المملكة العربية السعودية لأصحاب السيارات خدمة المعرفة والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية وذلك عن طريق الاستعلام الإلكتروني الذي توفره وزارة الداخلية السعودية.
وتعمل وزارة الداخلية السعودية على تسهيل الخدمات على المواطنين لديها بتوفير خدمةالاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية حتى يتمكن كل شخص من معرفة نوع المخالفة وقيمتها لدفعها في وقتها الذي حددته وزارة الداخلية، حيث توفر هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد على المواطنين.
وتتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على الموقع الرسمي.
وبعد الدخول وتسجيل البيانات يمكن لأي شخص الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية، علماً بأن الموقع الرسمي «أبشر» نشر تحديثاً أن المنصة جاري العمل عليها لتحديث البيانات فيها.
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