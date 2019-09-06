مقتل 8 أشخاص إثر انقلاب حافلة بإقليم "البنجاب"

لقي 8 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة - من بينهم سبعة طلاب - إثر انقلاب حافلة محملة بالحصى على عربة كانت تقلهم بمدينة "نارووال" الواقعة شمال شرقي إقليم "البنجاب".

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الطلاب كانوا في طريقهم إلى المدرسة حينما انقلبت الحافلة عليهم.

وأعلنت مصادر إنقاذ أن خمسة أطفال وسائق العربة قتلوا

على الفور، بينما نُقل باقي الضحايا إلى أقرب مستشفى وكانوا في حالة حرجة، مضيفة أن الضحايا هم أربعة صبية وثلاث فتيات.وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة ما زالت تحقق في الحادث وسجلته ضد سائق الحافلة.