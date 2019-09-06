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الدفاع الروسية ترصد 35 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال

الـ 24 ساعة الماضية، هي 9 انتهاكات في اللاذقية وسبعة في إدلب و7 في حلب وانتهاكان في حماة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في لجنة الهدنة رصد من جانبه 10 انتهاكات أخرى لنظام وقف إطلاق النار، جميعها في محافظة إدلب.

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