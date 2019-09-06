مجهولون يصعقون رئيسة لجنة الانتخابات الروسية بعد السطو على منزلها

قام مجهولون بالسطو على منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات. وذكرت وزارة الداخلية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة - أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع اعتداء على إحدى السيدات بمنزلها، مشيرا إلى أنه تبين أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا.

وأوضحت - في بيانها - أن مجهولين يرتدون أقنعة قاموا بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة، واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، ثم غادروا مكان الحادث. "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة - أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع اعتداء على إحدى السيدات بمنزلها، مشيرا إلى أنه تبين أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا.وأوضحت - في بيانها - أن مجهولين يرتدون أقنعة قاموا بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة، واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، ثم غادروا مكان الحادث.

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