امرأة تتعرض للطعن في مدينة مرسيليا الفرنسية

قالت وسائل إعلام ومصادر في الشرطة إن امرأة تعرضت لعملية طعن في مدينة مرسيليا الفرنسية، اليوم الجمعة.

وكتبت شرطة منطقة "بوش دو رون"، التي تتبع لها مدينة مرسيليا، على حسابها على "تويتر"، "اعتداء بسكين: مشتبه به في تنفيذ العملية تم توقيفها في الحال".

وقالت وسائل إعلام إن عملية الطعن تمت في مدرسة "لابولين" في المقاطعة التاسعة في مرسيليا التي هي ثاني أكبر مدينة فرنسية من حيث عدد السكان بعد العاصمة باريس.

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وأضافت أن المرأة تعرضت لعدة طعنات وأن المهاجم ضرب امرأة أخرى على الوجه دون تحديد ما إذا كانت أصيبت بجروح.