ميركل تطالب بحل سريع للحرب التجارية بين واشنطن وبكين

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إيجاد حل سريع لمال اصطلح على تسميته "الحرب التجارية" بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في مستهل زيارة لها إلى بكين تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، إن الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم تؤثر على دول أخرى كذلك.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني على حافة الركود بعدما انكمش في الربع الثاني من العام بسبب ضعف الصادرات. وفي الوقت نفسه، ينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود، بسبب فرض رسوم أميركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.

كما أعربت ميركل، التي تقود وفداً تجارياً كبيراً إلى بكين، عن أملها في الانتهاء قريباً من اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقالت إن العلاقات الصينية-الألمانية تقوم على أرضية صلبة. وبالرغم من وجود بعض النزاعات، فقد حقق الجانبان بعض التقدم في معالجتها.

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كان في استقبال ميركل بمراسم ترحيب عسكرية، صباح اليوم، رئيس مجلس الدولة الصيني في مراسم أقيمت في قاعة الشعب الكبرى.

ومن المقرر أن تشارك ميركل، في وقت لاحق اليوم، في محادثات اللجنة الاستشارية الاقتصادية الصينية-الألمانية، وهي منصة لرجال الأعمال والسياسيين.

وستلتقي المستشارة الألمانية مع الرئيس الصيني شي جين بينج على العشاء قبل أن تواصل رحلتها إلى ووهان يوم غد السبت للقاء ممثلي شركات وطلاب من جامعة هواتشونج.

وقبل أن تغادر إلى بكين، طلب قادة من الحركة الاحتجاجية في هونج كونج عقد لقاء مع ميركل أثناء زيارتها. ومع ذلك، قال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إنها لا تخطط للقاء قادة الاحتجاج.

ودعت الحكومة الألمانية المتظاهرين إلى إيجاد فرصة للحوار مع بكين والبحث عن حل سلمي للنزاع.