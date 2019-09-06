كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب أردوغان يفقد مليون عضو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع عدد أعضاء حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم بشكل كبير خلال العام الماضي، وتؤكد المصادر التركية أن الحزب فقد مليون عضو مؤخراً.

وتقول المصادر، أنه خلال العام الأخير تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى 9 مليون و931 ألف و103 عضواً بعدما كان يبلغ 10 مليون و719 ألف و234 عضواً، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" أمس الخميس.

وخلال المؤتمر التقليدي السادس لحزب العدالة والتنمية الذي أقيم في أغسطس (آب) من 2018 بلغ عدد أعضاء الحزب نحو 10 مليون و719 ألف و234 عضواً.

لكن بيانات أعضاء الحزب حتى شهر يوليو (تموز) 2019 المنشورة على موقع نيابة المحكمة العليا تشير إلى أن عدد الأعضاء الحاليين في الحزب الحاكم يبلغ 9 مليون و931 ألف و103 عضواً.

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وتشير هذه الأرقام إلى تراجع عدد أعضاء الحزب خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2018 ويوليو (تموز) 2019 بنحو 788 ألف و131 عضواً.

ومع ظهور موجة معارضة داخل حزب العدالة والتنمية مؤخراً بعد استقالة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، رصد الحزب الحاكم مجموعة من الأسماء وأعلن تحويلها للتحقيق تمهيداً لفصلهم.

وكان داود أوغلو اعتبر قرار تحويله مع آخرين من الحزب إلى اللجنة التأديبية تمهيداً لفصله من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بمثابة وقوف ضد المبادئ التي يحرصون على وجودها بالحزب الحاكم.

وقال داود أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، إن "إدارة حزب العدالة والتنمية لا تريد فصل الأشخاص، وإنما تريد التخلص من المبادئ التي قمنا بتذكيرها عبر بيان نشرناه في وقت سابق"، وأعاد نشر بيانه الذي أصدره بعد انتخابات المحليات في 31 مارس (آذار) الماضي.